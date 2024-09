Essensschlacht! Familienstreit eskaliert auf Supermarkt-Parkplatz

Eisleben - Am Montagmittag kam es im Landkreis Mansfeld-Südharz zu einer familiären Auseinandersetzung. Die Wahl der Waffen war recht kurios .

Auf einem Supermarkt-Parkplatz stritten sich zwei Familien - und bewarfen sich mit Einkäufen. (Symbolbild) © Alberto Ortega/Europapress/dpa

Gegen 12 Uhr gerieten mehrere Personen aus zwei Familien auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Halleschen Straße in Eisleben (Sachsen-Anhalt) zunächst verbal in Streit. Man beleidigte und beschimpfte sich.

Die Auseinandersetzung eskalierte dann und die Beteiligten begannen, sich gegenseitig mit Lebensmitteln und anderen Artikeln des Supermarkt-Einkaufs zu bewerfen, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit.

Ein 16 Jahre alter Junge wurde durch die Essensschlacht leicht am Arm verletzt und musste vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Als die Polizei vor Ort eintraf, war eine der beiden Familien schon nicht mehr auf dem Parkplatz.