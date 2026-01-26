Explosion an Bahnhof: Täter sprengen Fahrkartenautomaten
Camburg - Am Bahnhof in Camburg (Saale-Holzland-Kreis) wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Wie die Polizei erklärte, waren sie von einem 55-Jährigen alarmiert worden. Die Beamten der Landespolizei rückten daraufhin sofort aus und sicherten den Tatort.
Die Bahnstrecke musste in der Folge für rund eine Stunde gesperrt werden, um die Trümmerteile von den Gleisen zu holen.
Den Angaben nach wurde der Automat komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.
Den bzw. die unbekannten Täter konnten die Einsatzkräfte nicht feststellen. Die weiteren Maßnahmen vor Ort wurden anschließend von der Bundespolizei übernommen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa