Explosion an Bahnhof: Täter sprengen Fahrkartenautomaten

Camburg - Am Bahnhof in Camburg (Saale-Holzland-Kreis) wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fahrkartenautomat gesprengt.

Der Ticketautomat wurde völlig zerstört. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei erklärte, waren sie von einem 55-Jährigen alarmiert worden. Die Beamten der Landespolizei rückten daraufhin sofort aus und sicherten den Tatort.

Die Bahnstrecke musste in der Folge für rund eine Stunde gesperrt werden, um die Trümmerteile von den Gleisen zu holen.

Den Angaben nach wurde der Automat komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.