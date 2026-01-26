Brutaler Überfall in Kreuzberg: Dieser Zeuge wird gesucht
Berlin - In Kreuzberg kam es im vergangenen August zu einem brutalen Überfall, bei dem zwei unbekannte Männer einen 28-Jährigen mit einem Messer bedrohten und ihn anschließend bewusstlos schlugen.
Am 24. August 2025 gegen 21.50 Uhr wurde der Mann in der Baruther Straße angegriffen.
Der Mann flüchtete in Richtung Mehringdamm, doch die Täter holten ihn ein, traten ihn zu Boden und weiter auf ihn ein, bis er das Bewusstsein verlor.
Danach stahlen die Täter seine Louis-Vuitton-Umhängetasche mit Bargeld, Schmuck, zwei Autoschlüsseln und seinem Handy.
Die Polizei Berlin sucht nun nach einem Zeugen, der zusammen mit dem Opfer unterwegs war.
Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird dringend gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 telefonisch unter 030 4664-0, per E-Mail oder über die Internetwache entgegen.
