Mann randaliert mit Metallstange, verletzt fünf Einsatzkräfte: Erst Diensthund kann ihn stoppen

Hanau - Ein Mann (26) hat unter anderem mit einer Metallstange randaliert und Gegenstände umhergeworfen. Die Polizei musste in Hanau anrücken, am Ende standen sechs Verletzte, Sachschaden sowie Strafanzeigen zu Buche.

Die Polizeikräfte hatten alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © 5vision/dpa

Wie die Beamten am Montag mitteilten, waren mehrere Streifen am frühen Sonntagmorgen gegen 4.35 Uhr in den Bereich des Kurt-Schumacher-Platzes im Stadtteil Kesselstadt gerufen worden.

Laut einem Anrufer warf ein Mann, der einen roten Jogginganzug trug, Teile des Mobiliars einer Eisdiele und Einkaufswagen eines Supermarktes umher.

Beim Eintreffen hatte der gemeldete Randalierer demnach eine Metallstange in der Hand, mit der er heftig auf eine Glasscheibe der Eisdiele einschlug.

Die Aufforderung der Polizeikräfte, diese abzulegen, ignorierte er einfach. Als ihm mit dem Einsatz des Reizstoffsprühgeräts gedroht wurde, schleuderte er die Stange kurzerhand gegen einen Streifenwagen.

Pfefferspray kam zum Einsatz, erzielte jedoch den Angaben zufolge keine Wirkung. Der 26-Jährige flüchtete mit der Metallstange, konnte allerdings von Beamten zeitnah eingeholt werden. Da auch eine Elektroschockpistole ihn nicht stoppen konnte, musste nach mehrmaliger Androhung ein zwischenzeitlich vor Ort eingetroffener Diensthund ran.