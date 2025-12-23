Explosion mit Sieben-Meter-Flamme auf Parkhausdeck

Ansbach - Zeugen beobachteten Montagnacht eine Explosion in einem Parkhaus in Ansbach. Was ist geschehen?

Die Polizei ermittelt nach einer Explosion auf einem Parkdeck in Ansbach. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 22 Uhr per Notruf mitgeteilt, dass es auf dem Parkdeck des Parkhauses in der Feuerbachstraße zu einer Explosion mit einer bis zu sieben Meter hohen Flamme gekommen sei.

Eine Polizeistreife entdeckte jedoch vor Ort keine verdächtigen Personen. Auch Zeugen, die sich in der Nähe aufhielten, konnten keine Hinweise geben - sie hatten allerdings einen lauten Knall gehört.

Noch in der Nacht machte sich die Spurensicherung im Parkhaus ans Werk. Ein großer Schaden sei nicht entstanden, so die Ermittler. Es wurden aber Überreste von Pyrotechnik und einer Flüssigkeit gefunden.

Zeugen, die bei der Aufklärung des Falls helfen können, sollen sich unter der Telefonnummer 0911/21123333 bei den Ermittlern melden.