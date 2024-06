25.06.2024 16:42 1.186 Explosion erschüttert Solingen - Schwerverletzter mit Hubschrauber abtransportiert

In Solingen kam es am Dienstagmittag zu einer Explosion in einem Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße. Eine Person wurde dabei verletzt.

Von Jonas Reihl

Solingen - In Solingen kam es am Dienstagmittag zu einer Explosion in einem Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße. Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort. © Gianni Gattus Das bestätigte ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde Wuppertal gegenüber TAG24. Demnach seien die Einsatzkräfte gegen 14.20 Uhr alarmiert worden, weil Zeugen einen lauten Knall gehört hatten. Zudem wurde gemeldet, dass Rauch aus einem Gebäude dringen würde. Polizeimeldungen Entwarnung nach Einsatz in Lübecker Schule: Schüler verlassen Gebäude Ein Schwerverletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert, so der Polizeisprecher. Vier weitere Menschen seien zudem leicht verletzt worden.

Derzeit sind Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bereich rund um den Einsatzort an der Konrad-Adenauer-Straße sei zudem großräumig abgesperrt, so der Polizeisprecher weiter. Was zu der Explosion geführt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Erstmeldung: 25. Juni, 15.14 Uhr; aktualisiert: 16.42 Uhr

Titelfoto: Gianni Gattus