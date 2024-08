Nürburgring: 22 Verletzte nach Explosion, ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen soll stattfinden

Nürburg - Bei einer Explosion im Fahrerlager auf dem Nürburgring sind am gestrigen Freitagabend 22 Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren!

Die Testfahrt diente als Vorbereitung für die NLS4, bei der am Sonnabend im sechsstündigen ADAC Ruhr-Pokal-Rennen – dem Saisonhighlight – verschiedene Klassen antreten sollen.

Das sechsstündige ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen soll dennoch am heutigen Samstag wie geplant stattfinden. Der Veranstalter stellte Teams und Fahrern frei, an dem Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) teilzunehmen.

Die Kripo ist heute wieder vor Ort und sucht dabei unter anderem nach der Ursache, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte. Der betroffene Bereich sei weiter gesperrt.

Die Explosion ereignete sich am Freitag gegen 18 Uhr an der Box 27 im Fahrerlager des Nürburgrings. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren vier Rettungshubschrauber und mehrere Krankenwagen an der Rennstrecke im Einsatz sowie auch Seelsorger.

Erstmeldung vom 2. August, 21.08 Uhr, zuletzt aktualisiert am 3. August um 9.33 Uhr.