Fahndung nach Raubüberfall: 1000 Euro Belohnung für richtigen Hinweis

Halberstadt - Mitte Dezember kam es in einer Buchhandlung in Halberstadt zu einem bewaffneten Überfall . Die Kripo aus Magdeburg fahndet nach dem Täter.

Seit Monaten fehlt jede Spur des Täters. Nun fahndet die Kripo aus Magdeburg nach ihm. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Am Sonntag berichtete der MDR in "Kripo live" über den Vorfall in der Domstadt.

Am 18. Dezember 2023 überfiel ein maskierter Mann die Thalia-Buchhandlung in der Rathaus-Passage gegen 19 Uhr.

Der Täter kannte sich in dem Geschäft wahrscheinlich gut aus: Nachdem er den beiden Verkäuferinnen an der Kasse mit einer Waffe gedroht hatte und ihm das Geld daraus zu übergeben wurde, wollte er mit einer von ihnen auch noch in den hinteren Teil des Geschäfts gehen, um dort den Safe zu leeren. Währenddessen sollte die andere Kassiererin Schmiere stehen.

Der Dieb verließ das Geschäft daraufhin über den Lieferantenausgang hinaus auf die Kühlinger Straße. Ab diesem Zeitpunkt verlor die Polizei jede Spur.

Es ist unklar, ob dort ein Fluchtfahrzeug auf ihn wartete oder wie er sich anderweitig vom Tatort entfernte.