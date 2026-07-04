Fahrer bemerkt Rauch aus dem Motorraum, dann steht sein Mercedes komplett in Flammen
Von Jana Renkert
Edingen-Neckarhausen - Während der Fahrt hat ein Auto in Edingen-Neckarhausen im Rhein-Neckar-Kreis plötzlich Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.
Demnach bemerkte der 68 Jahre alte Fahrer am Morgen bei der Fahrt Rauch und Stichflammen aus dem Motorraum seines Mercedes. Er brachte seinen Wagen an der Hauptstraße, Ecke zur Rathausstraße zum Stehen und verließ ihn noch rechtzeitig.
Erste Löschversuche von Anwohnern blieben ohne Erfolg. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits vollständig in Flammen. Der Mercedes brannte völlig aus.
Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zudem die Fahrbahn sowie eine angrenzende Hausfassade beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.
Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa