Schüsse in Mehrfamilienhaus: Großeinsatz endet mit einem Toten

Eppstein - Schüsse und ein Toter! Im südhessischen Eppstein spielte sich am Samstagmorgen ein dramatischer Polizeieinsatz ab.

In Eppstein im Main-Taunus-Kreis ereignete sich am Samstagmorgen ein dramatischer Polizeieinsatz samt einem Toten. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 8.50 Uhr in die Rossertstraße gerufen.

Zuvor war gemeldet worden, dass ein 88 Jahre alter Bewohner des Hauses nach ersten Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand mit einer Schusswaffe im Gebäude unterwegs gewesen sein und Hausbewohner bedroht haben soll.

Zudem soll es innerhalb des Mehrparteienhauses zu Schussabgaben gekommen sein.

Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, entdeckten sie den 88-Jährigen verletzt im Hausflur liegend.

In seiner Hand befand sich eine Schusswaffe. Die Beamten konnten nur noch seinen Tod feststellen.