Schüsse in Mehrfamilienhaus: Großeinsatz endet mit einem Toten
Eppstein - Schüsse und ein Toter! Im südhessischen Eppstein spielte sich am Samstagmorgen ein dramatischer Polizeieinsatz ab.
Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 8.50 Uhr in die Rossertstraße gerufen.
Zuvor war gemeldet worden, dass ein 88 Jahre alter Bewohner des Hauses nach ersten Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand mit einer Schusswaffe im Gebäude unterwegs gewesen sein und Hausbewohner bedroht haben soll.
Zudem soll es innerhalb des Mehrparteienhauses zu Schussabgaben gekommen sein.
Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, entdeckten sie den 88-Jährigen verletzt im Hausflur liegend.
In seiner Hand befand sich eine Schusswaffe. Die Beamten konnten nur noch seinen Tod feststellen.
Weitere Personen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat nun weitere Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa