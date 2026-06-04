Fahrer konnte nicht anhalten: Polizei beendet Spritztour eines Zehnjährigen
Ludwigsburg - Ein erst zehn Jahre alter Junge hat in Ludwigsburg für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Das Kind war am späten Mittwochabend mit einem Auto unterwegs und hinterließ dabei einen Sachschaden von rund 9000 Euro.
Wie die Polizei mitteilte, nahm der Vorfall gegen 23.45 Uhr in der Schumannstraße seinen Anfang. Dort beschädigte der Zehnjährige beim Ausparken zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Eine Polizeistreife wurde zunächst wegen einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht alarmiert.
Kurze Zeit später machten andere Verkehrsteilnehmer eine Streife auf einen Ford aufmerksam, der durch den Stadtteil Eglosheim fuhr. In der Frankfurter Straße erkannten die Beamten dann, dass eine minderjährige Person am Steuer saß.
Da der Junge nicht in der Lage war, das Auto selbstständig anzuhalten, öffnete ein Beamter die Fahrertür des rollenden Wagens und brachte den Ford zum Stehen. Der Zehnjährige überstand die gefährliche Aktion glücklicherweise unverletzt.
Nach der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts konnte das Kind seinen Eltern übergeben werden. Der Gesamtschaden, der an dem Ford und den beiden zuvor gerammten Pkw entstand, beläuft sich auf etwa 9000 Euro.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa