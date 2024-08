Fahrer unter Drogen? Roller-Sozius stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bedburg - Tragisches Unglück am Freitagabend in Bedburg (Rhein-Erft-Kreis). Ein bislang noch nicht identifizierter Rollerbeifahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden.

Einer der beiden verunglückten Männer auf dem Roller überlebte den Unfall schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Für den anderen kam jedoch Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Unfall am Freitagabend gegen 22.10 Uhr auf der Neusser Straße in Richtung Bedburger Stadtteil Kaster passiert.

Zeugen war bereits kurz zuvor die unsichere Fahrt des Motorrollers mit zwei Männern an Bord aufgefallen. Der 54-jährige Rollerfahrer geriet dann auf Höhe der Albert-Schweizer Straße aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Dort stießen die beiden Männer auf dem Roller mit einer 39-jährigen Autofahrerin in einem Ford zusammen. Der Rollerbeifahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Polizei geht nun dem Verdacht nach, dass der 54-jährige am Steuer des Rollers eventuell unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden hat. Ihm wurde dazu eine Blutprobe entnommen. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.