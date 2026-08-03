03.08.2026 15:10 Fahrzeugdieb festgenommen: Als er wieder freikommt, schlägt er sofort wieder zu

Ein mutmaßlicher Lkw-Dieb wurde im Erzgebirge geschnappt. Kurz darauf soll er wieder zugeschlagen haben. Auch nach diesem Fall kam er auf freien Fuß.

Von Julian Winkler

Lichtenau/Olbernhau/Marienberg - Unbelehrbar! Ein Mann (26) soll am Sonntagmorgen einen Lkw geklaut haben. Die Polizei schnappte ihn, doch die Staatsanwaltschaft setzte den mutmaßlichen Dieb wieder auf freien Fuß. Kaum aus dem Polizeirevier entlassen, soll der 26-Jährige wieder versucht haben, ein Fahrzeug zu klauen. Auch nach diesem Fall wurde der Mann wieder laufen gelassen.

Die Polizei schnappte am Wochenende einen mutmaßlichen Lkw-Dieb (26) im Erzgebirge. (Symbolfoto) © 123rf/heiko119 Am Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einem Schotterplatz an der Sachsenstraße in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) gerufen. Dort war ein Lkw im Wert von 70.000 Euro verschwunden.



Die Bundespolizei konnte den gestohlenen Laster kurz darauf in Olbernhau (Erzgebirge) stoppen. Am Steuer saß ein Rumäne. "Die Polizisten nahmen den 26-Jährigen, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, vorläufig fest und brachten ihn für weitere polizeiliche Maßnahmen auf ein Polizeirevier", teilt eine Polizeisprecherin mit. Doch die Staatsanwaltschaft entschied sich gegen die U-Haft - der Mann kam am frühen Sonntagnachmittag wieder auf freien Fuß.

Mutmaßlicher Fahrzeugdieb schlägt wieder zu: Staatsanwaltschaft lässt ihn laufen