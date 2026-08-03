Fahrzeugdieb festgenommen: Als er wieder freikommt, schlägt er sofort wieder zu
Lichtenau/Olbernhau/Marienberg - Unbelehrbar! Ein Mann (26) soll am Sonntagmorgen einen Lkw geklaut haben. Die Polizei schnappte ihn, doch die Staatsanwaltschaft setzte den mutmaßlichen Dieb wieder auf freien Fuß. Kaum aus dem Polizeirevier entlassen, soll der 26-Jährige wieder versucht haben, ein Fahrzeug zu klauen. Auch nach diesem Fall wurde der Mann wieder laufen gelassen.
Am Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einem Schotterplatz an der Sachsenstraße in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) gerufen. Dort war ein Lkw im Wert von 70.000 Euro verschwunden.
Die Bundespolizei konnte den gestohlenen Laster kurz darauf in Olbernhau (Erzgebirge) stoppen. Am Steuer saß ein Rumäne.
"Die Polizisten nahmen den 26-Jährigen, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, vorläufig fest und brachten ihn für weitere polizeiliche Maßnahmen auf ein Polizeirevier", teilt eine Polizeisprecherin mit.
Doch die Staatsanwaltschaft entschied sich gegen die U-Haft - der Mann kam am frühen Sonntagnachmittag wieder auf freien Fuß.
Mutmaßlicher Fahrzeugdieb schlägt wieder zu: Staatsanwaltschaft lässt ihn laufen
Verrückt! Kaum wurde der 26-Jährige aus dem Polizeirevier entlassen, machte er sich an einem weiteren Fahrzeug zu schaffen - diesmal in Marienberg. Ein Zeuge bemerkte, wie der Mann an einem Lkw hantierte, der auf einem Parkplatz am Bahnhof stand.
Als die Polizei eintraf, werkelte der Rumäne an einem Seat herum. Es stellte sich heraus, dass der 26-Jährige die Fahrzeugbatterie aus dem Laster nahm und offenbar vorhatte, damit den Seat zu starten.
Wieder klickten die Handschellen. Der Mann wurde aufs Polizeirevier gebracht. "Am Montagvormittag wurde dessen Festnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aufgehoben und der rumänische Tatverdächtige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen", teilt die Polizei mit.
Heißt: Der unbelehrbare Mann ist wieder auf freien Fuß.
Titelfoto: 123rf/jensrother