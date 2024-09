16.09.2024 16:55 Ganz dumm gelaufen: "Geisterfahrt" in Einbahnstraße wird für 34-Jährigen zum Fiasko

Weil er falsch herum in eine Einbahnstraße gefahren ist, hielt in Kassel eine Streife einen 34-Jährigen an. Dann kam es für ihn knüppeldick.

Von Marc Thomé

Kassel - Tja, das ist dumm gelaufen: Dass er gegen die Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße gefahren ist, kommt einen 34 Jahre alten Mann aus Kassel jetzt teuer zu stehen. Dass er falsch herum in eine Einbahnstraße gefahren ist, hat für einen 34-Jährigen aus Kassel weitreichende Folgen. (Symbolbild) © 123rf/asvolas Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Montag mitteilte, war einer Streife gegen 23.30 Uhr der VW-Fahrer aufgefallen, da er als Geisterfahrer aus der wegen einer Baustelle zurzeit nur in eine Richtung befahrbaren Pfarrstraße kam. Die Polizisten folgten dem Mann und hielten den VW kurz darauf an. Sofort bemerkten die Beamten die große Nervosität des 34-Jährigen. Den Grund fand man dann auch schnell bei der anschließenden Kontrolle des Wagens heraus: Im VW hatte der Mann 20 Gramm Kokain und 45 Gramm Haschisch dabei, teilweise bereits verkaufsfertig verpackt. Polizeimeldungen Mit Gullydeckel in den Handy-Shop: Hoher Schaden nach Einbruch in Halle Aber das war noch nicht alles. Der VW-Fahrer sollte aufgrund eines Drogentests vor Ort eine Urinprobe abgeben, wobei er einen ziemlich plumpen Täuschungsversuch unternahm. Anstatt Urin schüttete er einen Energy-Drink in den dafür vorgesehenen Behälter, was den Polizisten natürlich sofort auffiel. Also wurde der 34-Jährige mit aufs Revier genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese schlug auch positiv auf Kokain an. Kurzerhand behielten die Beamten seinen Autoschlüssel ein. Außerdem muss sich der Mann nun wegen des Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen seiner Drogenfahrt verantworten.

