Falsche Heizungsableser erleichtern 90-Jährige um Erspartes und Bankkarte

Grimma - Zwei falsche Heizungsableser haben sich am Donnerstagmorgen Zutritt zur Wohnung einer 90-Jährigen in Grimma verschafft und diese beraubt.

Die Männer hatten vorgegeben, die Heizkörper der Seniorin ablesen zu wollen. (Symbolbild) © 123RF/kzenon

Wie die Leipziger Polizeidirektion am Freitag bestätigte, hatten zwei Unbekannte sich an einer Haustür in der Vorwerkstraße als Heizungsableser ausgegeben und waren so zwischen 9.30 und 10 Uhr in die Räumlichkeiten der Dame gelangt.

"In der weiteren Folge durchsuchten sie ein Zimmer und stahlen eine Geldkassette mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und eine Bankkarte", teilte die Behörde mit.

Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die 90-Jährige kann die Diebe wie folgt beschreiben:

Person 1:

etwa 30 Jahre alt



circa 1,60 Meter groß



fülligere Statur



dunkle kurze Haare



sprach Deutsch mit Akzent



Bekleidung: beige Jacke, beige Hose



Person 2: