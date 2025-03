Falsche Heizungsableser im Erzgebirge unterwegs: Stecken sie auch hinter einem Wohnungseinbruch?

Aue/Lauter - Der Polizei wurden mehrere angebliche Heizungsableser im Erzgebirge gemeldet. Ein Mann verlor an sie mehrere Tausend Euro Bargeld. Auch ein Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch in Tatortnähe wird geprüft.

Während sich ein falscher Monteur die Heizungen zeigen ließ, durchsuchte sein Komplize die Wohnung. (Symbolbild) © 123RF/kzenon

Ein Rentner aus Aue bekam am vergangenen Freitagmittag in seiner Wohnung in der Otto-Brosowski-Straße unangekündigten Besuch eines angeblichen Heizungsablesers.

Unter dem Vorwand, die Zählerstände ablesen zu müssen, ließ sich der falsche Monteur die Heizungen zeigen.

Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich währenddessen ein Komplize ebenfalls Zutritt zur Wohnung, suchte in den Schränken nach Brauchbarem und wurde fündig: Der Dieb ergaunerte mehrere Tausend Euro.

Dies bemerkte der Geschädigte jedoch erst später und erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Er beschrieb den falschen Monteur als "augenscheinlich nicht-deutsche[n], dunkelhaarige[n], dunkel gekleidete[n] Mann mittleren Alters".

Am Samstag kam es laut Bürgerhinweisen auch in Lauter in der Straße des Friedens zu Besuchen von angeblichen Heizungsablesern. Bei den zwei gemeldeten Fällen kam es nach derzeitigem Stand jedoch zu keiner Straftat. Auch mögliche Tatverdächtige konnten nicht gestellt werden.