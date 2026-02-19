Falsche Investment-Versprechen: 72-Jährige verliert über 20.000 Euro

Wartburgkreis - Mit hohen Gewinnversprechen haben Betrüger eine 72-jährige Frau im Wartburgkreis um mehr als 20.000 Euro gebracht.

Mit falschen Versprechen zu hohen Gewinnen brachten Betrüger eine 72-Jährige um mehr als 20.000 Euro. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Nach Angaben der Polizei überwies die Seniorin Ende vergangenen Jahres mehrere tausend Euro auf verschiedene Handelsplattformen.

Zuvor war sie von mehreren angeblichen Callcenter-Mitarbeitern kontaktiert worden. Diese stellten ihr hohe Gewinne durch verschiedene Investmentanlagen in Aussicht.

In der Folge tätigte die Frau mehrere Überweisungen auf unterschiedliche Bankkonten. Eine Gewinnausschüttung erfolgte jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Wer entsprechende Anrufe erhält, sollte das Gespräch sofort beenden, keine persönlichen Daten preisgeben und umgehend die Polizei informieren. Hilfreich ist es zudem, sich die angezeigte Telefonnummer zu notieren.