Schwerer Diebstahl auf Autohof: Räuber machen fette Beute auf Lkw-Anhänger

Mellingen - Sogenannte Planenschlitzer haben in der Nacht auf Mittwoch auf einem Autohof in Mellingen (Weimarer Land) einen Lkw überfallen.

Die Täter hatten es auf einen Lkw auf einem Autohof in Mellingen abgesehen. (Symbolfoto) © 123rf/vladdon

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, hatten bislang noch unbekannte Täter die Plane eines Lkw-Anhängers aufgeschlitzt, um sehen zu können, was der Sattelzug geladen hatte.

Die Räuber brachen im Anschluss die Tür des Anhängers auf und klauten Computerzubehör im Wert von rund 28.500 Euro. Danach flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Der betroffene Lkw-Fahrer hatte den Diebstahl am Mittwochmorgen bemerkt und die Polizei informiert.