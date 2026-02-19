Mann filmt Unfallstelle auf A2: Polizei geht nun gegen Gaffer vor

Börde - An einer Unfallstelle auf der A2 zückt ein Autofahrer sein Handy, macht ein Video und postet dieses auf Social Media. Mit den Folgen hat er nicht gerechnet.

Der Mann soll während der Autofahrt gefilmt haben. (Symbolfoto) © 123RF/carballo

Laut dem Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst nahm der Mann die laufenden Bergungsarbeiten auf. Auf dem Video sei zudem deutlich zu sehen, dass er vorschriftswidrig während der Fahrt filmte, hieß es weiter.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Als Strafe muss er nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen und erhält einen Punkt in Flensburg.