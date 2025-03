Falsche Polizisten nehmen Senior aus: Wer kennt diese Männer?

Die Tatverdächtigen wurden gefilmt, als sie Bargeld mit der Karte des Seniors abholten. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach Angaben eines Sprechers hatten die bislang Unbekannten am 20. Oktober 2024 gegen 16 Uhr einen 63-Jährigen um eine sechsstellige Bargeldsumme und Wertsachen gebracht.

Die Tat fand in der Seehofstraße in Lichterfelde statt. Zuvor hatten die Täter bei dem Senior angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Sie behaupteten, dass er Opfer eines Raubüberfalls werde und daher seine Wertsachen an die Beamten übergeben müsse.

Der Mann kam der Forderung nach und legte Bargeld sowie Bankkarten vor die Wohnungstür. Diese wurden dann von einem oder mehreren Unbekannten abgeholt.

Kurz darauf hoben die Verdächtigen mehrmals Bares von Geldautomaten ab.

Weil die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Betrüger führten, erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.