Polizei warnt: Falsche Polizisten in Sachsen aktiv!

Die Görlitzer Polizei warnt vor falschen Polizisten, die ihre Opfer am Telefon betrügen. (Symbolbild) © 123RF/wirestock

Wie die Polizei am Montag mitteilte, würden den Ermittlern derzeit wieder Hinweise auf betrügerische Anrufe vorliegen.

Davon seien vor allem Bürger aus Bischofswerda und Geißmanndorf betroffen.

In fünf aktuellen Fällen riefen die falschen Polizeibeamten bei den Anwohnern an und erklärten ihnen, dass es in ihrer Nähe oder sogar im selben Haus zu einem Einbruch gekommen war. Weiter behaupteten sie, dass ein Täter festgenommen worden war und in seinem Opel ein Zettel mit den jeweiligen Daten des Angerufenen gefunden wurde.

Anschließend fragten die Betrüger nach Geld und ob das Opfer alleine wohnen würde. Zudem warnte der vermeintliche Kommissar die Bürger, jemanden nach 20 Uhr (noch) in die Wohnung zu lassen.

Glücklicherweise wurden die Angerufenen bisher alle misstrauisch, beendeten das Gespräch und alarmierten - die richtige - Polizei.