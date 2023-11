Familie ist unzufrieden mit Bestellung, dann wird es hitzig

Schönwald - Ein Familienvater hat in einem Hotelrestaurant in Schönwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) den Restaurant-Betreiber tätlich angegriffen und die Zeche geprellt.

Die Polizei beschäftigt sich mit einer Familie, die ihrer Aggression in einem Restaurant in Schönwald freien Lauf ließ. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Am gestrigen Mittwochabend sind sich in einem Hotelrestaurant Gäste und die Belegschaft ordentlich in die Haare geraten.

Laut Polizeiangaben begann die Auseinandersetzung mit einer Bestellung, über die sich eine Familie beschwert hatte. Ihren Unmut ließ sie danach an einer Bedienung aus. Die Gäste weigerten sich zudem, die Rechnung zu bezahlen.

Darauf eskalierte die Situation und es kam es zu einem zunächst verbalen Streit mit der Servicekraft und anschließend auch mit dem Geschäftsführer des Lokals.

Die erhitzten Gemüter wollten sich einfach nicht beruhigen und so rief der Geschäftsführer die Polizei und forderte die streitlustigen Gäste auf, das Lokal zu verlassen.

Der Ehemann der Familie erteilte ihm daraufhin eine Ohrfeige, bei der die Brille des Chefs zu Bruch ging und wovon er eine leichte Verletzung davontrug.