Familie zofft sich bei Autofahrt, dann sticht Mutter auf Freund ihrer Tochter ein

Gronau - Ein heftiger Familienstreit während der Fahrt ist am ersten Weihnachtstag im Münsterland in einer Tragödie geendet.

Die Polizei leitete umgehend eine Mordermittlung ein. Die Mutter soll noch am Freitag vor einen Haftrichter. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei soll eine 56-Jährige im Zuge eines heftigen Streits die Fassung verloren und auf den Freund (27) ihrer Tochter (23) eingestochen haben.

Der junge Mann wurde dabei unter anderem in den Oberkörper getroffen und schwer verletzt.

Wie es heißt, soll sich die Tat auf der Landstraße Graeser Brook ereignet haben. Demnach habe die Mutter der Tochter zunächst Pfefferspray im Auto versprüht, woraufhin der 27-Jährige das Fahrzeug stoppte.

Im Anschluss soll sich außerhalb des Wagens schließlich die brutale Attacke ereignet haben. Unmittelbar danach flüchtete die Mutter vom Tatort. Erst Stunden später stellte sie sich schließlich auf der Polizeiwache in Gronau.