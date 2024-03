Ein Toter bei Familientragödie in Sachsen

Zwickau - Messerangriff in Zwickau . Ein 27-Jähriger ging in der Nacht mit einem Messer auf seine Mutter (53) los und verletzte sie schwer. Danach tötete er sich selbst

In Zwickau starb ein junger Mann (27), nachdem er seine Mutter angegriffen hatte. © Maik Börner

Die Bluttat passierte gegen 2 Uhr in der Karl-Marx-Straße im Stadtteil Auerbach. Das Ehepaar S. lebt in einem Einfamilienhaus, ihr Sohn wohnte in Zwickau.

In der Nacht war der Sohn bei seinen Eltern. Nach Auskunft der Polizei kam es zum Streit. Der Sohn nahm ein Messer und stach auf seine Mutter ein. Danach richtete er die Klinge gegen sich selbst und verletzte sich schwer.

Die Polizei war schnell vor Ort und reanimierte den leblosen Mann zehn Minuten. Ohne Erfolg.Die schwer verletzte Mutter kam in die Klinik. Der kranke Ehemann sitzt jetzt allein zu Hause. Am Gehweg vor dem Haus erinnert ein Blutfleck an das nächtliche Drama. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Konflikts.

Anwohner Gunter Findeisen (83) ist schockiert: "Erschreckend! Es gab keine Hinweise auf einen Konflikt, der Sohn war selten bei den Eltern."