Familienstreit eskaliert auf offener Straße: Kontrahent zückt Messer, Zeugen schlagen Alarm

Die Polizei ermittelt nach dem Familienstreit in Weilburg wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Wie die Polizei Westhessen und die Staatsanwaltschaft in Limburg am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hatten mehrere Zeugen am Morgen gegen 8 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie auf den Streit zwischen den miteinander verwandten Männern aufmerksam geworden waren.

Demnach berichteten die Augenzeugen gegenüber der Polizei, dass der 36-Jährige seinen 51-jährigen Kontrahenten auf der Limburger Straße mit einem Messer angegriffen und verletzt habe.

Die Beamten rückten daraufhin umgehend zum Ort des Geschehens aus und nahmen den 36-jährigen Weilburger kurz nach der Tat widerstandslos fest.

Der 51-Jährige wurde derweil in eine Klinik gebracht. "Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht", schilderte ein Polizeisprecher.