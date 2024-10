Familienstreit eskaliert: Drei Verletzte in Plankstadt, Kripo vor Ort!

Plankstadt - In Plankstadt bei Heidelberg kam es am Freitagmittag zu einem Streit unter Familienangehörigen. Drei Menschen werden verletzt.

Die Polizei rückte im Großaufgebot an. © Priebe/pr-video

Die Auseinandersetzung passierte gegen 11 Uhr in einem Wohngebiet in der Hölderinstraße. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Eine weitere Person sei vor Ort behandelt und leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Vor der körperlichen Auseinandersetzung sei es zu einem Streit gekommen. Die Hintergründe blieben vorerst vollkommen unklar.