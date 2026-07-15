Fast 2 Promille: Mann stürzt alkoholisiert mit Fahrrad

Jena - Ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer ist am Dienstagnachmittag im Löbdergraben in Jena gestürzt.

Ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzte in Jena nachdem er mutmaßlich eine rote Ampel missachtet hatte. (Symbolbild) © 123RF/halfpoint

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 16.45 Uhr aus Richtung Holzmarkt unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei missachtete er offenbar eine rote Ampel und stürzte ohne Fremdeinwirkung.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 1,89 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, außerdem ordnete die Polizei eine Blutentnahme an.