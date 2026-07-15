Quartett droht mit Baseballschläger an der Haustür: Zwei Männer in Gewahrsam

Freiberg - Für zwei Männer (39 und 40, beide deutsch) endete der gestrige Dienstag im polizeilichen Gewahrsam. Neben Sachbeschädigung wird auch wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Tür des besorgten Anwohners wurde mit einem Baseballschläger beschädigt. (Symbolbild) © 123RF/photosvit

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei in Freiberg zu einem Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße gerufen. Dort fühlte sich ein Anwohner von vier Männern vor seiner Wohnungstür bedroht. Einer von ihnen soll dabei mit einem Baseballschläger gegen die Tür geschlagen haben.

Vor Ort trafen die alarmierten Beamten auf das Quartett im Alter von 39 bis 41 Jahren und erteilten dem 39-Jährigen sowie den beiden 41-Jährigen einen Platzverweis.

Während das Duo diesem nachging, widersetzte sich der 39-Jährige der Aufforderung und schlug anschließend einem unbeteiligten Passanten (44) unvermittelt ins Gesicht. Der 44-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Um Schlimmeres zu verhindern, schritten die Polizisten ein, woraufhin der 39-Jährige auch ihnen gegenüber aggressiv wurde und Widerstand leistete.

Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt, er blieb jedoch dienstfähig.