Quartett droht mit Baseballschläger an der Haustür: Zwei Männer in Gewahrsam

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Für zwei Männer endete der Dienstag in Polizeigewahrsam. Gegen sie wird unter anderem wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt.

Von Sarah Fuchs

Freiberg - Für zwei Männer (39 und 40, beide deutsch) endete der gestrige Dienstag im polizeilichen Gewahrsam. Neben Sachbeschädigung wird auch wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Tür des besorgten Anwohners wurde mit einem Baseballschläger beschädigt. (Symbolbild)
Die Tür des besorgten Anwohners wurde mit einem Baseballschläger beschädigt. (Symbolbild)  © 123RF/photosvit

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei in Freiberg zu einem Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße gerufen. Dort fühlte sich ein Anwohner von vier Männern vor seiner Wohnungstür bedroht. Einer von ihnen soll dabei mit einem Baseballschläger gegen die Tür geschlagen haben.

Vor Ort trafen die alarmierten Beamten auf das Quartett im Alter von 39 bis 41 Jahren und erteilten dem 39-Jährigen sowie den beiden 41-Jährigen einen Platzverweis.

Während das Duo diesem nachging, widersetzte sich der 39-Jährige der Aufforderung und schlug anschließend einem unbeteiligten Passanten (44) unvermittelt ins Gesicht. Der 44-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

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Um Schlimmeres zu verhindern, schritten die Polizisten ein, woraufhin der 39-Jährige auch ihnen gegenüber aggressiv wurde und Widerstand leistete.

Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt, er blieb jedoch dienstfähig.

Seit den Morgenstunden wieder auf freiem Fuß

Ein Polizist wurde ebenfalls angegriffen und leicht verletzt. (Symbolbild)
Ein Polizist wurde ebenfalls angegriffen und leicht verletzt. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Der Vierte im Bunde, ein 40-jähriger Deutsche soll dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei zufolge mit dem Baseballschläger gegen die Tür geschlagen haben. Auch er widersetzte sich vor Ort den Anweisungen der Einsatzkräfte und leistete aktiven Widerstand gegenüber den Beamten.

Nachdem die beiden jüngeren Männer aus dem Quartett unter Kontrolle gebracht werden konnten, wurden sie zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Erst in den Morgenstunden am Mittwoch wurden sie wieder entlassen.

Die beiden müssen sich nun wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

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An der beschädigten Wohnungstür entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/photosvit, Daniel Karmann/dpa,

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