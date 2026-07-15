Mitten im Polizei-Einsatz: Mann demoliert Streifenwagen mit Weinflasche

Dresden - Nachdem Beamte am Dienstagnachmittag in der Dresdner Innenstadt eine Anzeige aufgenommen hatten, kehrten sie zu einem demolierten Streifenwagen zurück. Wenig später konnten sie den Verantwortlichen stellen.

Die Beamten kamen dem Täter nur wenig später auf die Schliche. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren die Polizisten gegen 14.20 Uhr am Postplatz im Einsatz. Sie hatten dort ihren Streifenwagen abgestellt, um eine Anzeige aufzunehmen.

Als sie zu ihrem Auto zurückkehrten, entdeckten sie, dass die Seitenscheibe mit einer Weinflasche eingeworfen wurde.

Auf gut 500 Euro schätzt die Polizei den entstandenen Schaden.