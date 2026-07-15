Mitten im Polizei-Einsatz: Mann demoliert Streifenwagen mit Weinflasche
Dresden - Nachdem Beamte am Dienstagnachmittag in der Dresdner Innenstadt eine Anzeige aufgenommen hatten, kehrten sie zu einem demolierten Streifenwagen zurück. Wenig später konnten sie den Verantwortlichen stellen.
Wie die Polizei mitteilte, waren die Polizisten gegen 14.20 Uhr am Postplatz im Einsatz. Sie hatten dort ihren Streifenwagen abgestellt, um eine Anzeige aufzunehmen.
Als sie zu ihrem Auto zurückkehrten, entdeckten sie, dass die Seitenscheibe mit einer Weinflasche eingeworfen wurde.
Auf gut 500 Euro schätzt die Polizei den entstandenen Schaden.
Wenig später konnten sie bereits einen 38-jährigen Mann ausfindig machen, der für die Verwüstung verantwortlich war. Gegen ihn wird nun wegen der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt.
Titelfoto: David Inderlied/dpa