Fast 4 Promille! Polizei erwischt sturzbetrunkenen Autofahrer
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Fraureuth - Die Polizei hat im Landkreis Zwickau einen stark alkoholisieren Autofahrer (67) geschnappt.
Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen, dass eine stark betrunkene Person am Freitagnachmittag in Fraureuth mit dem Auto unterwegs sein soll. Nicht nur das, der Autofahrer soll auch keinen Führerschein haben.
Die Polizisten trafen den 67 Jahre alten Mann an seiner Wohnanschrift an.
"Ein Atemalkoholvortest ergab 3,98 Promille", so ein Polizeisprecher am Samstag.
Der Deutsche musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Auch der Verdacht, dass er keinen Führerschein habe, bestätigte sich.
Die Polizei stellte die Autoschlüssel sicher.
Titelfoto: 123rf.com/Monika Gruszewicz