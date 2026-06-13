Fast 4 Promille! Polizei erwischt sturzbetrunkenen Autofahrer

Fraureuth - Die Polizei hat im Landkreis Zwickau einen stark alkoholisieren Autofahrer (67) geschnappt.

Die Polizei führte bei einem 67 Jahre alten Deutschen einen Atemalkoholtest durch. Er zeigte fast 4 Promille an. (Symbolbild) © 123rf.com/Monika Gruszewicz

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen, dass eine stark betrunkene Person am Freitagnachmittag in Fraureuth mit dem Auto unterwegs sein soll. Nicht nur das, der Autofahrer soll auch keinen Führerschein haben.

Die Polizisten trafen den 67 Jahre alten Mann an seiner Wohnanschrift an.

"Ein Atemalkoholvortest ergab 3,98 Promille", so ein Polizeisprecher am Samstag.