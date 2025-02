Faust-Attacke und Böllerwurf: Linken-Wahlhelfer in Sachsen angegriffen

Bautzen - In Bautzen sind erneut Wahlkampfhelfer der Linken angegriffen worden.

Ein Jugendlicher habe am späten Dienstagnachmittag einem Parteimitglied, das einen Infostand auf der Hanns-Eisler-Straße betreute, mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Partei mit.

Susanne Schaper (47) und Stefan Hartmann (56), beide Landesvorsitzende der Linken, verurteilten den Angriff. © Sebastian Kahnert/dpa

"Der Angriff zeigt eine besorgniserregende Entwicklung: Bekannte rechtsextreme Gruppen trauen sich, trotz Polizeibekanntheit, ihren Hass und ihre Gewalt immer offener auszutragen", teilten die Landesvorsitzenden der Linken, Susanne Schaper (47) und Stefan Hartmann (56), gemeinsam mit.

Man könne nur von Glück sprechen, dass niemand ernsthaft verletzt wurde.



Während des Bundestagswahlkampfs hatte es in Sachsen bereits mehrere Übergriffe auf Wahlkämpfer der Linken gegeben. Mitte Januar beleidigten ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger den Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann (48) und seine Ehefrau beim Plakatieren in Leipzig.

Auch andere Teams in Dresden und Görlitz wurden bedroht und beleidigt, in einem Fall wurden Eier geworfen. In Dresden kam es zudem bereits Ende Januar zu einem Angriff auf einen Infostand.

"Wir werden uns als Linke trotz der Angriffe nicht einschüchtern lassen", sagten Schaper und Hartmann. Sie forderten klare Konsequenzen. Man dulde es nicht, wenn der demokratische Wahlkampf ins Visier gewalttätiger Neonazis gerät.