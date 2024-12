Femizid, Kindermord, Brandanschlag: Diese Fälle hielten Polizei Leipzig 2024 in Atem

Leipzig - Im ersten Teil des Jahresrückblicks der aufsehenerregendsten Polizeieinsätze in Leipzig in diesem Jahr waren einige spannende Fälle dabei. TAG24 fasst für Euch noch einige mehr zusammen.

Noch an jenem Dienstag wurde der Beschuldigte festgenommen, sitzt seit dem 22. Mai in Untersuchungshaft.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Mai wurde die junge Mutter von zwei Kindern von ihrem Ex-Partner Marcus K. (heute 41) mit einem Stich in den Hals getötet - während sie schlief.

Trauer und Bestürzung nach den schlimmen Unfällen im Juli. An beiden Unglücksorten wurde der Toten gedacht. © Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof, Christian Grube

Mitten im Hochsommer erschütterten zwei Unfälle die Messestadt, bei denen zwei junge Frauen getötet wurden.

Am Vormittag des 4. Juli erfasste am Wilhelm-Leuschner-Platz in der Innenstadt ein Lastwagen beim Abbiegen eine 33-jährige Radfahrerin, die noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag.

Mehr als fünf Monate später dauern die Ermittlungen gegen die damals 25 Jahre alte Lkw-Fahrerin noch immer an, wie die Staatsanwaltschaft auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Keine vier Wochen später wurde eine waghalsige Aktion für eine Jugendliche (†17) zum Verhängnis. Sie und ein 15-Jähriger waren in der Nacht zum 30. Juli auf der Anhängerkupplung eines Lasters mitgefahren.

Als sie nahe des Connewitzer Kreuzes von dem haltenden Gespann abspringen wollten, stürzte das Mädchen und wurde von dem wieder anfahrenden Lkw überrollt. Es starb noch an Ort und Stelle.

Laut Staatsanwaltschaft wurden die Ermittlungen Anfang Dezember eingestellt, "da [...] kein hinreichender Tatverdacht einer vorwerfbaren Sorgfaltspflichtverletzung gegen den beschuldigten Lkw-Fahrer besteht", so Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz.