Brandanschlag auf schlafenden Obdachlosen: Das ist der Stand der Ermittlungen

Das Nachtlager eines Obdachlosen wurde Mitte Oktober angezündet, doch Tatverdächtige konnten die Behörden bisher nicht schnappen. © TAG24/Nico Zeißler

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig auf Anfrage von TAG24 erklärten, habe bislang kein Tatverdächtiger festgenommen werden können.

Zwar seien aus der Bevölkerung telefonisch Hinweise bei den Behörden eingegangen – diese führten "jedoch zu keinen neuen polizeilichen Ermittlungserkenntnissen", so Polizeisprecherin Josephin Sader.

Weitere Auskünfte zu den laufenden Ermittlungen könne man derzeit nicht erteilen.

Der erschreckende Vorfall hatte sich in der Nacht auf den 16. Oktober in einem kleinen Waldgrundstück in Paunsdorf ereignet. Dort hatten bisher Unbekannte sich an das Nachtlager des 32-Jährigen herangeschlichen und dieses angezündet.

Es grenzt an ein Wunder, dass der Mann rechtzeitig wach wurde und sich retten konnte. Sein Hab und Gut wurde allerdings weitgehend zerstört. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.