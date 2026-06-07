Festnahme! 73-jährige Person tritt Steine von Autobahnbrücke

Berlin - Am Samstagnachmittag hat die Polizei eine ältere Person in Berlin -Westend festgenommen, nachdem sie im Verdacht steht, Steine von einer Brücke auf die darunter verlaufende Stadtautobahn A100 getreten zu haben.

Bei dem Vorfall auf der A100 in Berlin-Westend wurde niemand verletzt. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 58-jähriger Zeuge gegen 17 Uhr auf der Kaiserdammbrücke, wie die Person Kleinpflastersteine am Rand der Brücke ablegte und mindestens zwei davon mit dem Fuß auf die Fahrbahn trat.

Der Zeuge reagierte sofort, alarmierte die Polizei und hielt die tatverdächtige Person bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Zuvor soll diese den Zeugen mit einem Stein in der Hand bedroht haben.

Die Polizei nahm die Person noch vor Ort fest und brachte sie in ein Gewahrsam, wo sie der Kriminalpolizei übergeben wurde. Auf der Fahrbahn wurden zwei Steine sichergestellt, die als Beweismittel dienen.