Fetter Fund auf alten Kegelbahnen: Polizei hebt Cannabis-Plantage aus

Mönchengladbach - In einer alten Gaststätte im Mönchengladbacher Ortsteil Waldhausen hat die Polizei eine illegale Cannabisplantage entdeckt und hochgenommen.

Mehr als 200 Cannabispflanzen fanden die Beamten auf den beiden Kegelbahnen vor. © Polizei Mönchengladbach

Wie die Ermittler am Mittwoch berichteten, seien bereits am Montag entsprechende Hinweise einer Hausverwaltung eines benachbarten Mehrfamilienhauses in der Leitstelle eingegangen.

Diese hatte gemeldet, dass sich die Plantagen auf den beiden stillgelegten Kegelbahnen im Keller der ehemaligen Gaststätte befinden würden.

Noch am selben Tag seien die Beamten demnach ausgerückt. Vor Ort fanden sie nicht nur zwei professionell betriebene Anbauflächen vor, sondern insgesamt auch über 200 Cannabispflanzen.

Alle Pflanzen sowie etliches Zubehör zu ihrem Anbau seien sichergestellt worden, berichtete die Polizei weiter.