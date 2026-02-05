Feuer auf der B7: Linienbus brennt bei Weimar

Weimar - Eine nächtliche Busfahrt endete abrupt: In der Nacht auf Donnerstag geriet laut Polizei ein Linienbus auf der B7 im Norden von Weimar in Brand.

Ein technischer Defekt setzte in der Nacht einen Linienbus auf der B7 bei Weimar in Brand. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 52-jährige Busfahrer musste seine Fahrt plötzlich abbrechen und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Motorraum infolge eines technischen Defekts Feuer gefangen.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus, sodass keine weiteren Personen gefährdet wurden.