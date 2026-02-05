Feuer auf der B7: Linienbus brennt bei Weimar
Weimar - Eine nächtliche Busfahrt endete abrupt: In der Nacht auf Donnerstag geriet laut Polizei ein Linienbus auf der B7 im Norden von Weimar in Brand.
Der 52-jährige Busfahrer musste seine Fahrt plötzlich abbrechen und alarmierte umgehend die Feuerwehr.
Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Motorraum infolge eines technischen Defekts Feuer gefangen.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus, sodass keine weiteren Personen gefährdet wurden.
Der Busfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte vor Ort noch nicht beziffert werden.
