Großbrand in Tiefgarage: Rund 40 Menschen mitten in der Nacht evakuiert
Vaihingen an der Enz - In einer Tiefgarage in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) brannten in der Nacht zum Donnerstag neun Autos.
Die Feuerwehr rückte gegen 2 Uhr in die Keltergasse aus, nachdem dort starker Rauch gemeldet wurde, teilt die Polizei mit.
In einer Tiefgarage eines Wohnhauses gerieten neun geparkte Autos in Brand. Zwölf weitere Autos wurden durch Ruß stark beschädigt.
Durch den starken Rauch mussten auch umliegende Häuser evakuiert werden. Insgesamt über 40 Menschen mussten ihre Wohnung verlassen.
30 Menschen wurden vom Rettungsdienst in der Stadthalle betreut.
Millionenschaden bei Brand in Tiefgarage
Verletzt wurde bei dem Brand nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei niemand.
Gegen 4 Uhr war die Tiefgarage gelöscht, und die Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.
Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Notärzte und Mitarbeiter des Ordnungsamts.
Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund eine Million Euro und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
