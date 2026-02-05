Großbrand in Tiefgarage: Rund 40 Menschen mitten in der Nacht evakuiert

Vaihingen an der Enz - In einer Tiefgarage in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) brannten in der Nacht zum Donnerstag neun Autos.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Tiefgarage. Neun Autos brannten. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Die Feuerwehr rückte gegen 2 Uhr in die Keltergasse aus, nachdem dort starker Rauch gemeldet wurde, teilt die Polizei mit.

In einer Tiefgarage eines Wohnhauses gerieten neun geparkte Autos in Brand. Zwölf weitere Autos wurden durch Ruß stark beschädigt.

Durch den starken Rauch mussten auch umliegende Häuser evakuiert werden. Insgesamt über 40 Menschen mussten ihre Wohnung verlassen.

30 Menschen wurden vom Rettungsdienst in der Stadthalle betreut.