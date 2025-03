Feuer auf Grünfläche in Wuppertal: Hatten zwei Kinder etwas damit zu tun?

Wuppertal - Die Wuppertaler Feuerwehr musste am Freitagnachmittag zu einem Einsatz ausrücken, nachdem mutmaßlich zwei Kinder eine Wiese in Brand gesteckt haben.

Etwa 200 Quadratmeter Wiese sind am Freitagnachmittag in Wuppertal abgebrannt. © Christoph Petersen

Gegen 14.10 Uhr sei das Feuer auf der etwa 200 Quadratmeter großen Grünfläche, die sich neben dem Sportplatz Löhrerlen befindet, laut Feuerwehr gemeldet worden.

Vor Ort angekommen hatten die Einsatzkräfte allerdings keine große Mühe, das Feuer mithilfe eines Tanklöschfahrzeugs schnell unter Kontrolle zu bringen.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Darüber hinaus teilte die Polizei mit, dass noch in der Nähe des Einsatzortes zwei verdächtige Minderjährige angetroffen werden konnten. Beide stehen in Verdacht, mit dem Brand in Verbindung zu stehen.