09.07.2025 10:52 Feuer-Drama in Wittenau: 52-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand!

In der Nacht zu Dienstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf zu einem schweren Brand. Dabei kam eine Person ums Leben.

Von Laura Voigt

Feuer in Mehrfamilienhaus im Weinbrennerweg

Bewohner zweier Hausaufgänge mussten evakuiert werden

Feuer konnte gelöscht werden, Ausbreitung verhindert

Kriminalpolizei ermittelt Brandursache und Identität des Toten Mehr anzeigen Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen vor Ort. © Berliner Feuerwehr Gegen 23.35 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer in dem Mehrfamilienhaus im Weinbrennerweg. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Wegen der starken Rauchentwicklung und des Ausmaßes des Feuers mussten die Bewohner zweier Hausaufgänge ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer konnte vollständig gelöscht und eine Ausbreitung auf andere Wohnungen verhindert werden. In der Brandwohnung entdeckten die Einsatzkräfte während der Löscharbeiten einen 52-jährigen Mann, der bereits tot war. Ob es sich bei dem Verstorbenen um den Bewohner der betroffenen Wohnung handelt und was das Feuer ausgelöst hat, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Anwohnenden in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Untersuchungen zur Brandursache führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr