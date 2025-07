09.07.2025 12:52 ICE-Angreifer in Psychiatrie: Eingeschränkte Schuldfähigkeit?

Knapp eine Woche nach dem Angriff auf Passagiere in einem ICE in Niederbayern ist der Tatverdächtige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden.

Von Ute Wessels Straßkirchen - Der mutmaßliche Angreifer aus einem ICE in Niederbayern befindet sich nach Angaben der Polizei inzwischen in einer psychiatrischen Fachklinik. Alles in Kürze ICE-Angreifer in psychiatrischer Klinik untergebracht

Mutmaßlicher Täter hat eingeschränkte Schuldfähigkeit

Drei Verletzte haben Krankenhaus verlassen

Eine Frau bleibt stationär

Tatverdächtiger ist Asylbewerber in Österreich Mehr anzeigen Der ICE wurde nach einem Angriff bei Straßkirchen gestoppt. © Ute Wessels/dpa Der Untersuchungshaftbefehl gegen den 20 Jahre alten Syrer sei in einen Unterbringungsbefehl umgewandelt worden. Ihm würden weiterhin versuchter Mord in zwei Fällen und gefährliche Körperverletzung in vier Fällen vorgeworfen, hieß es. Die Ermittlungen zu Motiv und Tathergang dauerten an. Eine forensisch-psychiatrische Sachverständige habe den Beschuldigten, der vergangenen Donnerstag vier Mitreisende in einem Zug schwer verletzte und dabei selbst schwer verletzt wurde, inzwischen begutachtet. Polizeimeldungen Beim Abbiegen übersehen: Auto kracht in fahrradfahrendes Kind Polizeimeldungen Junge will partout nicht in Schule, doch das rüttelt den Schwänzer wach Nach deren vorläufiger Einschätzung dürfte die Schuldfähigkeit des Mannes zum Tatzeitpunkt aufgrund einer schizophrenen Störung zumindest erheblich eingeschränkt gewesen sein. Angriff bei Straßkirchen: Drei Verletzte nicht mehr im Krankenhaus Drei der vier Verletzten haben das Krankenhaus mittlerweile verlassen können, teilte die Polizei mit. Eine 51 Jahre alte Frau befinde sich weiterhin in stationärer Behandlung. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen in Österreich gemeldeten Asylbewerber. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg sei die Wohnung des Mannes in Wien inzwischen von Beamten des Landeskriminalamtes Wien durchsucht worden.

