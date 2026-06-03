Feuer-Schock auf Campingplatz: Mehrere Verletzte und zerstörte Wohnwagen

Niederkrüchten - Ein Brand auf einem Campingplatz in Niederkrüchten (Kreis Viersen) hat großen Schaden angerichtet.

Das Feuer auf dem Campingplatz war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. © Jan Ohmen/dpa

Es seien zehn Wohnwagen und Kleingebäude schwer beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Viersen. "Sie sind wahrscheinlich alle komplett zerstört."

Drei Menschen seien leicht verletzt worden, einer davon sei vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Feuerwehr wurde dem Sprecher zufolge morgens um 5 Uhr alarmiert.

Inklusive Rettungsdienst waren den Angaben zufolge fast 70 Einsatzkräfte vor Ort.