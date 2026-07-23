Drei Frauen im Supermarkt auf Diebestour: Mitarbeiterin beleidigt und getreten

Rudolstadt - Drei Frauen wurden am späten Mittwochnachmittag beim Klauen in einem Supermarkt in Rudolstadt erwischt.

Eine Mitarbeiterin des Supermarkts hatte die Frauen beim Klauen erwischt und die Polizei gerufen. (Symbolfoto) © 123RF/TEA

Die Damen hatten Waren in einem Rucksack sowie einem Kinderwagen versteckt und wollten anschließend den Laden in der Marktstraße verlassen, ohne zu bezahlen.

Eine Mitarbeiterin bemerkte jedoch den versuchten Ladendiebstahl und sprach die Frauen an. Danach informierte sie die Polizei.

Während des Wartens auf die Beamten wurde die Angestellte von den drei Diebinnen beleidigt. Eine der drei Frauen trat der aufmerksamen Mitarbeiterin sogar gegen das Bein.