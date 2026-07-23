23-jähriger Randalierer rastet aus und verletzt fünf Polizisten
Landkreis Groß-Gerau/Kelsterbach - Ein 23 Jahre alter Mann randalierte im Rausch: Als die Polizei anrückte, rastete er völlig aus, fünf Beamte wurden bei der Festnahme verletzt!
Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend in der Kleinstadt Kelsterbach südwestlich von Frankfurt am Main, wie das Polizeipräsidium Südhessen an Donnerstagmorgen mitteilte.
Demnach hielt sich der 23-Jährige gegen 22.20 Uhr in der Kirschenallee auf, wo er "randalierte und Gegenstände beschädigte", wie ein Sprecher erklärte.
Zeugen alarmierten die Polizei, die mit fünf Einsatzkräften anrückte. Als die Beamten versuchten, den Randalierer in Gewahrsam zu nehmen, eskalierte die Situation.
Der 23-Jährige habe sich heftig gegen die Festnahme gewehrt, hieß es weiter: "Er schlug und trat nach den Ordnungshütern."
Alle fünf Polizisten wurden verletzte. Doch es gelang den Beamten, den Wüterich zu überwältigen und zu fesseln.
Polizeieinsatz in Kelsterbach: 23-Jähriger in Psychiatrie eingeliefert
Im Anschluss musste der 23-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Laut Einschätzung der Polizei war der Randalierer in jedem Fall betrunken. Vermutlich stand er aber auch "unter dem Einfluss anderer Drogen".
Der junge Mann wurde "aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert", ergänzte der Sprecher.
Die Verletzungen der Polizisten waren nur leicht, sie konnten alle ihren Dienst nach dem Einsatz in Kelsterbach fortsetzen. Die Ermittlungen gegen den 23-Jährigen dauern an.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa