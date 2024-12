Feuer wütet in Einfamilienhaus: Dachstuhl einsturzgefährdet

Niederkassel - In Niederkassel-Mondorf in der Nähe von Köln hat es einen schweren Dachstuhlbrand gegeben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

In Niederkassel-Mondorf hat es einen schweren Dachstuhlbrand gegeben. © Marius Fuhrmann

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das schwere Feuer am heutigen Samstagnachmittag gegen 15 Uhr. Gleich vier Feuerwehrlöschzüge aus Mondorf, Rheidt, Niederkassel und Troisdorf-Bergheim rückten an, um den Brand zu löschen, was auch schnell geschah.

Glücklicherweise konnten sich die Bewohner des Hauses von selbst retten und begaben sich unverletzt ins Freie.

Allerdings ist das Gebäude aktuell unbewohnbar, da der Dachstuhl einsturzgefährdet ist. Daher musste die siebenköpfige Familie bei Angehörigen unterkommen.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, ein technischer Defekt ist jedoch nicht auszuschließen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.