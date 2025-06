Feuerdrama in Neukölln: Café brennt nach heftiger Explosion!

Berlin - Ein Café in Berlin-Neukölln hat am Dienstagmorgen Schäden davongetragen, nachdem sich eine Explosion direkt vor dem Gebäude ereignet hatte.

Während der Untersuchungen am Tatort blieb die Schierker Straße einige Stunden für den Verkehr gesperrt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Gegen 2 Uhr morgens hörten Zeugen einen lauten Knall an dem Café in der Schierker Straße. Kurz darauf stand die Eingangstür in Flammen, und ein angrenzendes Fenster wurde zerstört.

Ein 24-jähriger Mitarbeiter des Cafés griff schnell zum Feuerlöscher und erstickte die Flammen, bevor die alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Allerdings beschädigten umherfliegende Trümmerteile sowohl das Motorrad des 61-jährigen Café-Besitzers als auch ein am Straßenrand geparktes Auto vor dem Lokal.

Die örtliche Kriminalpolizei, Experten des Kriminaltechnischen Instituts sowie das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte übernahmen die Untersuchungen am Tatort.