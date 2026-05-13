Schotterstein auf Bahngleis gelegt, dann kommt Personenzug: Polizei sucht Zeugen

Hanau - Ein Zugführer reagierte zum Glück genau richtig und verhinderte so ein Unglück: Bei Hanau wurde am Dienstag durch einen unbekannten Täter ein Schotterstein auf ein Bahngleis gelegt!

Die Bahnstrecke bei Hanau wurde gesperrt: Die Polizei sucht eine dunkel gekleidete Person, eventuell ein Jugendlicher. (Symbolfoto) © Montage: Stefan Sauer/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Hanau und Maintal auf Höhe des Saliswegs, wie die Polizei in Südosthessen am Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein Personenzug auf den Gleisen in Richtung Maintal unterwegs. Dabei bemerkte der Zugführer eine dunkel gekleidete Person, die etwas auf die Gleise legte und anschließend in ein Gebüsch flüchtete.

"Der Lokführer fuhr daraufhin zunächst auf Sicht und stoppte den Personenzug sicherheitshalber", ergänzte ein Sprecher. Zugleich wurde die Polizei alarmiert.

Ein Streifenwagen war rasch vor Ort. Die Beamten stellten fest, dass ein Schotterstein auf eine der Bahnschienen gelegt worden war. Die Polizisten suchten nach dem Täter, jedoch vergeblich.

"Nach etwa einer halben Stunde konnte die zwischenzeitlich gesperrte Strecke wieder freigegeben werden", hieß es weiter.