06.03.2025 10:04 Feuerwehr eilt zu Wohnungsbrand und entdeckt Frauenleiche auf dem Balkon

Am Mittwochnachmittag brannte es in einer Dachgeschosswohnung an der Kölner Straße in Neuss. Auf dem Balkon entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche einer Frau.

Von Frederick Rook

Neuss - Am Mittwochnachmittag brannte es in einer Dachgeschosswohnung an der Kölner Straße in Neuss. Für eine weibliche Person kam jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr konnte die mutmaßliche Inhaberin der Wohnung nicht mehr retten. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden gegen 15.15 Uhr von aufmerksamen Zeugen zu dem Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien in den Stadtteil Gnadental gerufen. Beim Eintreffen der Helfer stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Mit der Drehleiter ging es im Rahmen der Löscharbeiten sofort rauf auf den Balkon. Dort entdeckten die Kameraden eine Frau mit schweren Brandwunden. Laut einer Mitteilung der Polizei handelt es sich dabei wohl um die 65 Jahre alte Inhaberin der Wohnung. Sie war zum Zeitpunkt ihres Auffindens bereits verstorben. Weitere Personen wurden bei dem Geschehen nicht verletzt. Polizeimeldungen Schüsse auf Wohnhäuser: Kripo ermittelt und sucht Zeugen Gesicherte Erkenntnisse zur Brandursache sowie zur Identität und Todesursache der Frau liegen bislang noch nicht vor. Das Gebäude ist nach Auskunft der Feuerwehr bis auf Weiteres unbewohnbar. Spezialisten des Kriminalkommissariats 11 haben gemeinsam mit einem Brandsachverständigen die weiteren Ermittlungen übernommen.

