Feuerwehr in Leipzig in Alarmbereitschaft: Mehrere Fahrzeugbrände an einem Tag

Leipzig - Am gestrigen Samstag war die Feuerwehr in Leipzig im Dauereinsatz - weil gleich mehrere Autos angezündet wurden.

Angefangen hat es bereits gegen 1.15 Uhr im Kohlweg in Schönefeld-Abtnaundorf. Unbekannte Personen steckten dort einen Transporter Iveco in Brand. Das Feuer breitete sich so schnell aus, dass das Fahrzeug komplett abbrannte.

In Connewitz stand am gestrigen Samstagabend ein Fahrzeug in Brand. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Am gestrigen Samstagabend brannte das nächste Fahrzeug in der Arthur-Hoffmann-Straße in Leipzig Connewitz. Ein Tatverdächtiger (28, deutsch) zündete gegen 21.50 Uhr einen Teil eines parkenden VW T5 an. Aufgrund der schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr wurden größere Schäden verhindert.

Der 28-Jährige flüchtete, konnte aber zeitnah von den eingetroffenen Polizisten gefunden werden. Dabei wurde der Tatverdächtige aggressiv gegenüber den Beamten, diese wurden aber nicht verletzt und der Mann vorläufig festgenommen.

Ein anschließender Drogentest fiel positiv auf Amphetamine aus. Der Mann war vermutlich wegen seines Drogenkonsums in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt in dem Fall weiter wegen des Verdachts der Brandstiftung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.