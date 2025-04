09.04.2025 17:50 Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe: Schon wieder brennt ein Auto in Halberstadt

Die Brandserie in Halberstadt im Harz geht weiter. Nachdem am Vortag ein Auto gebrannt hatte, musste die Feuerwehr am Mittwoch wieder ausrücken.

Von Robert Lilge

Halberstadt - Erst am Dienstag berichtete die Polizei in Halberstadt (Landkreis Harz) über ein brennendes Auto in einer anhaltenden Brandserie. Nun hat es einen Tag später schon wieder gebrannt. In der vergangenen Nacht stand ein Seat im Halberstädter Ortsteil Sargstedt in Flammen. © Polizeirevier Harz Diesmal stand ein Seat in der Dorfstraße im Ortsteil Sargstedt in Flammen, hieß es. Der Wagen wurde dort zuvor geparkt. Wie das Feuer entstanden ist, steht noch nicht endgültig fest. Gegen 0.30 Uhr hatten sich Zeugen bei dem Notruf gemeldet und über das Feuer berichtet. Polizeimeldungen Ey Mann, wo is' mein Auto? Vergesslicher Fahrer alarmiert Polizei Trotz der schnell angerückten Kameraden der Feuerwehr konnte der Wagen nicht mehr gerettet werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 10.000 Euro. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch dieses Feuer absichtlich gelegt wurde. Hinweise über Beobachtungen von auffälligen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Tel. 03941/674293 oder online über das E-Revier entgegen.

