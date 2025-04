08.04.2025 18:38 Brandserie im Harz: Nächstes Auto geht in Halberstadt in Flammen auf

Erneut hat es in der Nacht ein brennendes Auto in Halberstadt gegeben. Der neue Vorfall reiht sich in eine Serie vieler weiterer solcher Fälle ein.

Von Robert Lilge

Halberstadt - Wiederholt ist in Halberstadt (Landkreis Harz) nachts ein Auto in Flammen aufgegangen. In der Junkersstraße in Halberstadt hat in der Nacht auf Dienstag ein Auto gebrannt. © Polizeirevier Harz Die Brandserie reißt nicht ab. In den vergangenen Wochen wurden in und um Halberstadt nachweislich verschiedene Autos angezündet. Auch in der Nacht auf den heutigen Dienstag musste die Feuerwehr zu einem weiteren Autobrand ausrücken. Diesmal hatte es einen Audi in der Junkersstraße erwischt. Der Wagen stand abgeschlossen in einer Parklücke. Feuerwehreinsätze Großbrand in Industrieanlage: Warnung für Bevölkerung! Gegen 1.15 Uhr hätten Zeugen das Feuer bemerkt und wählten den Notruf, teilte das Polizeirevier Harz mit. Das Auto wurde durch die Flammen stark beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf etwa 25.000 Euro. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. Das Polizeirevier Harz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung des Vorfalls beitragen können. Die Beamten nehmen sie unter der Telefonnummer 03941/674293 oder per E-Revier entgegen.

